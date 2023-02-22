Иномарка протаранила остановку в центре Вологды

Фото: отдел ГИБДД г.Вологды

В Вологде иномарка протаранила остановку. ДТП произошло ночью 21 февраля. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, ЧП случилось в 00:40. 26-летний водитель автомобиля Фольксваген Гольф не справился с управлением.

Машина ехала со стороны центра по улице Ленина. При повороте на улицу Зосимовскую водитель не справился с управлением. Авто занесло и иномарка врезалась в остановочный комплекс у школы №1.

В результате автомобиль и остановка получили повреждения, а водитель был доставлен в больницу с травмами.