В Вологде сгорели гаражи с техникой

Фото: МЧС.

В Вологде горели гаражи. ЧП случилось 21 февраля в 20 часов 58 мину в ГСК "Промышленник". Горели двухэтажные, кирпичные гаражные боксы. Общая площадь пожара – 170 кв. м. При горении слышались хлопки - это взрывались газовые баллончики.

Четыре гаражных бокса полностью разрушены, один полностью выгорел изнутри, сгорели два автомобиля: грузовой и легковой. Госпитализирован мужчина 1960 г.р. На место выезжало 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Предварительная причина ЧП - неосторожность при курении.