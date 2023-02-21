Пьяный вологжанин заявил полиции о грядущем теракте

В Вологде прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве в одном из отделов полиции. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Следствие считает, что в октябре ранее судимый вологжанин напился и позвонил по номеру 112. Оператору он сообщил, что в одном из отделов полиции областного центра будет большой взрыв.

Силовым структурам пришлось вдоль и поперек проверить здание на наличие взрывных устройств. К счастью, мужчина лишь хулиганил. Ничего заложено не было. Однако, правоохранители вычислили телефонного террориста. Теперь ему грозит суд и до 8 лет лишения свободы.