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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 20:46

Пьяный вологжанин заявил полиции о грядущем теракте

46-летний житель Вологды принял на грудь и решил похулиганить
Евдокия САХАРОВА

В Вологде прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве в одном из отделов полиции. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Следствие считает, что в октябре ранее судимый вологжанин напился и позвонил по номеру 112. Оператору он сообщил, что в одном из отделов полиции областного центра будет большой взрыв.

Силовым структурам пришлось вдоль и поперек проверить здание на наличие взрывных устройств. К счастью, мужчина лишь хулиганил. Ничего заложено не было. Однако, правоохранители вычислили телефонного террориста. Теперь ему грозит суд и до 8 лет лишения свободы.