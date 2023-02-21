В Великом Устюге не платят медикам

В Великом Устюге произошел скандал в центральной районной больнице. Медики не получили социальные выплаты, которые им пообещал Михаил Мишустин. При этом коллеги устюжан из других муниципалитетов Вологодской области все получили вовремя.

Вологодским медикам, согласно постановлению Правительства РФ, положены соцвыплаты в размере от 4500 рублей до 18500 рублей. Подробности инцидента раскрыла газета «Устюжаночка». За январь 2023 года медики районной больницы денег не получили - руководство ЦРБ заявило, что нет приказа от Депздрава области по данным выплатам. При этом в Никольском муниципальном округе и в Кичменгско-Городецком муниципальном округе все медики уже тратят деньги по своему усмотрению. Ждем, когда к делу подключится прокуратура.