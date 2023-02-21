В Вологде за месяц на переработку отправили 700 кг разделенного мусора

Фото: Вологда РФ

В Вологде в минувшую субботу, 18 февраля, прошел последний в феврале экологический фестиваль «Экопарк». Благодаря этой акции вологжане пустили на переработку 700 кг мусора.

Большую часть отходов собрало ОЗЖ "Велес". Движение «ЭкоБессрочка» отправит на переработку 6 мешков блистеров, 17 пятилитровых бутылей батареек, 2 мешка паучей и дойпаков, один мешок тюбиков и коробок от дисков.

«Также мы собрали половину мешков зажимов от хлебных пакетов, яиц от киндер-сюрпризов и дозаторов. В нашей копилочке еще 20 литров пробковых пробок, по 10 литров зубных щеток и одноразовых станков, а также 2,5 литра просроченных таблеток», — отметила представитель экологического движения Антонина Преображенская.

АНО «Экологика» удалось собрать около 70 литров пластиковых крышек, пакет пластиковых карт и джинсовой ткани.

Следующие «Экопарки» запланированы 11 и 18 марта. Первый «Экопарк» пройдет на Ленинградской, 148; второй — на площадке у Дворца спорта на ул. Конева.