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НовостиОбщество21 февраля 2023 20:11

В Череповце за 5 месяцев собрали 55 тонн батареек с детсадов, школ и колледжей

Неплохие результаты и по бумаге, пластику и ветоши
Евдокия САХАРОВА
Фото: Александра Ахметина

Фото: Александра Ахметина

В Череповце до конца апреля продлиться экологическая акция «Разделяй и сохраняй». За последние пять месяцев с детских садов, школ и колледжей на переработку приняли 384 тонны макулатуры, 7908 килограммов пластика, почти 55 тонн батареек и 612 килограммов ветоши.

«Хорошие вещи передали на благотворительность, потерявшие вид — на переработку в Москву. Из старой одежды делают полотно для уборки, мытья полов. В цехах такое полотно используют, при производстве мебели, для утепления одежды и обуви, как набивку для матрасов, одеял и подушек», — объяснила директор центра по приему и переработке вещей «Шифоньер» Ирина Чумакова.

Акция ежегодная. Таким образом энтузиасты привлекают детей и взрослых к раздельному сбору. Постепенно в городе металлургов вводится раздельный сбор: на контейнерных площадках появляются баки для таких отходов.