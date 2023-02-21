В Череповце нетрезвый ученик автошколы отправился за добавкой на машине инструктора

В Череповце в ночью с 19 на 20 февраля инспектора ГИБДД задержали нарушителя. 32-летний местный житель на автомобиле «Рено-Логан» не остановился по требованию, а лишь поддал газу и влетел в сугроб. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Нарушитель пояснил, что выпивал со знакомым автоинструктором. Тот уснул, а ему хотелось добавки. Тогда он взял ключи от учебного автомобиля и отправился в путь. При этом у гонщика водительских прав нет, он еще только учится в автошколе.

Теперь на гонщика составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования, невыполнение законного требования об остановке и проезд на красный свет. Решения суда нарушитель будет дожидаться в отделе полиции.