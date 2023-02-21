Нетрезвый вологжанин, пырнувший в гостинице гостя, на свободе

Вологодский районный суд избрал меру пресечения 38-летнему местному жителю, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Следствие считает, что 19 февраля ночью нетрезвый вологжанин в гостинице нанес потерпевшему два удара ножом в грудь и живот. Мужчине удалось выжить, но его здоровью нанесен тяжкий вред.

Суд учел, что подозреваемый знает место жительства потерпевшего, свидетеля и имеет возможность оказать на них воздействие. Тем не менее, мужчине назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий по 18 апреля 2023 года.

Ему запрещено выходить за пределы жилища 21:00 - 06:00, общаться с потерпевшим и свидетелем, пользоваться телефоном и интернетом.