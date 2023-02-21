В Великом Устюге посадили убийцу, задушившего во время секса мать троих детей

В Великом Устюге вынесли приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве матери троих детей. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Женщину разыскивали правоохранители и волонтеры в течение 10 дней - мама не могла так просто уйти. Детей погибшей пришлось определить в центр помощи детям. Нашли жертву маньяка только по частям в реке.

Суд установил, что 1 августа знакомый на личном авто привез женщину из кафе к себе в дом в деревне Уржумово. Там во время полового акта сдавил пальцами ее шею, не давая возможности дышать и сообщить о нехватке воздуха. Женщина скончалась.

На следующий день убийца решил скрыть произошедшее. Переместил труп из дома на берег реки, топором расчленил: отсек голову и кисти обеих рук. Голову и тело кинул в реку Ямжу, а кисти рук разбросал по берегам. Одежду сжег.

На суде мужчина признал свою вину и заявил, что после смерти потерпевшей хотел сообщить в полицию, но испугался ответственности.

Расчленителю назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С него взыскана компенсация морального вреда в пользу троих детей женщины 2,3 млн рублей.