В Череповце круглые сутки ремонтируют дороги

В Череповце мэр Вадим Германов объявил круглосуточный ямочный ремонт. Активное возрождение дорожного полотна приурочено к скорому наступлению весны - чтобы внезапно на дороге не возникли аварийные участки.

В 2023 году в городе капитальный ремонт ждет Набережную, развязку Ягорбского моста и проспект Победы в районе железнодорожного моста. Работы стартуют после схождения снега.

«Всего Череповцу в этом году на обновление асфальта и содержание дорог выделено 552 млн рублей: 212 по федеральной программе „Безопасные и качественные дороги“, 36,5 — вклад городского бюджета, еще 303,5 — из областного фонда. Можно было бы обновить больше дорог, но задолженность по транспортному налогу превысила 156 млн рублей», — заявил градоначальник.

Полный список улиц, которым грозит ремонт, представят весной.