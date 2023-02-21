На Вологодчине в ближайшую семилетку унитожат 48 стихийных свалок

В Вологодской области планируют бороться с незаконными свалками. Об этом рассказал начальник областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Банников.

С 2019 года в области избавились от 138 крупных незаконных свалок и 2 тысяч навалов мусора. В следующую семилетку планируют разобраться с еще 48 стихийными свалками. На этот проект выделено 1,4 млрд рублей.

21 февраля Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал к снижению вредных выбросов в атмосферу.

«В нашем регионе действует федеральный проект „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“. Для снижения выбросов промпредприятия Череповца модернизируют производство. Обновляем общественный транспорт на экологичный, покупаем современные трамваи», — сообщил Дмитрий Банников.