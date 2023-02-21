Вологодские парламентарии озаботились татушками

Вопрос о привлечении к административной ответственности за украшение несовершеннолетних татуировками обсудили члены областного молодежного парламента.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, обсуждению инициативы молодых парламентариев при Государственной Думе было посвящено целое заседание. В Кодекс РФ об административных правонарушениях парламентарии предложили внести наказание за нанесение татуировок несовершеннолетним без разрешения родителей. Речь идет, в первую очередь, о здоровье. Например, школьники могут нанести тату кустарным способом.

«Инициатива, на мой взгляд, правильная. На заседании мы с коллегами ее поддержали, но обратили внимание на то, что необходимо тщательно оценить последствия. Главное, чтобы ужесточение регулирования в этой сфере не привело к тому, что тату-мастера будут уходить "в тень". Прозвучало также предложение ввести запрет нанесения тату несовершеннолетним даже с разрешением родителей, но на голосовании его не поддержали. Свой отзыв и предложения мы отправим коллегам в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ», - рассказала председатель молодежного парламента области Татьяна Малышкина.