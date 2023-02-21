Областная клиническая больница судилась с ритуальной фирмой в Вологде

Требование арендатора к собственнику привести помещение в состояние до капитального ремонта суд отклонил. ООО «Реквием» для размещения ритуального зала-магазина арендовало нежилое помещение площадью 30,9 кв. м, расположенное в здании паталогоанатомического корпуса БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница».

Арендодатель в марте 2021 года приостановил действие договора аренды в связи с проведением капитального ремонта здания. После проведения ремонта площадь помещения, сданного в аренду, уменьшилась.

Арендатор не стал использовать помещение, арендную плату не внес, однако от расторжения договора отказался, требуя от собственника привести арендуемое помещение в состояние, существующее до капитального ремонта.

Взаимные претензии медицинского учреждения и ООО «Реквием» рассмотрел арбитражный суд, который посчитал невозможным сохранение между сторонами арендных отношений.

Суд расторг договор, указав, в частности, то, что собственник провел капремонт в соответствии с предписанием Департамента здравоохранения области, выданным в целях выполнения требований санитарного законодательства в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Действия арендодателя не нарушают права ООО «Реквием» - в законодательстве отсутствует требование о минимальной площади траурного зала.

В последствии Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.