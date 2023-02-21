Девушка сбежала от парня в Великий Устюг, а он спалил ее автомобиль

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В Великом Устюге ревнивца отправили в колонию. Он попался на преступлении не в первый раз.

Днем 19 августа 2022 года 26-летний вологжанин на ул.Гледенской подошел к машине «Daewoo Nexia», облил бензином заднее пассажирское сидение и с помощью зажигалки поджег. Затем молодой человек с места преступления скрылся. Хозяйке был причинен материальный ущерб на сумму 23200 рублей.

Как сообщает пресс-служба судов, действия вологжанина квалифицированы по ч.2 ст.167 УК РФ как умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога.

Подсудимый вину признал, пояснил, что они с потерпевшей начали жить вместе в Кирове. Совместная жизнь не задалась, девушка вернулась домой в г.Великий Устюг. Его это сильно разозлило, так что он решил поехать следом за ней. И из-за ревности он поджег ее автомобиль.

В ходе следствия он возместил материальный ущерб в полном объеме.

Великоустюгский районный суд признал подсудимого виновным и, учитывая рецидив преступлений, назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.