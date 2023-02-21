Вынесен приговор убийцам, зарезавшим пару в Шекснинском районе и ограбившим их дом

В Вологодской области вынесен приговор за убийство двух жителей Шекснинского района. Убийц было двое - 1974 и 1979 г.р. В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему); ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия); ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 223 УК РФ (пособничество незаконной переделке огнестрельного оружия); п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище); п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, то есть умышленное причинение смерти двум лицам); ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему).

ЧП случилось вечером 21 апреля 2022 года в деревянном доме деревни Горка Шекснинского района были обнаружены тела проживавших в нем местных жителей: 51-летней женщины и 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами.

К их убийству оказались причастны 48- и 42-летние жители соседних деревень: Соколье и Покровское. Один из них был задержан ранее сотрудниками полиции с незаконно изготовленным оружием. При допросе он признался в убийстве, сообщив, что его знакомый, находившийся вместе с ним у потерпевших, к их смерти не причастен.

Однако установлено, что днем 18 апреля 2022 года один из фигурантов в ходе совместного распития спиртного по месту жительства в дер. Покровское Шекснинского района, отдал второму охотничье ружье с патронами. Тот переделал ружье в обрез и носил при себе. В поисках спиртного мужчины отправились в соседнюю деревню Горка, где произошла ссора с 57-летним местным жителем. В ходе ссоры 48-летний мужчина не менее 8 раз ударил того ножом по туловищу. От ран пострадавший скончался на месте. Далее так же зарезали и его 51-летнюю сожительницу.

После убийства из дома преступники похитили сотовые телефоны на общую сумму более 8,5 тыс. рублей. И с похищенным имуществом уехали в Череповец.

В тот же вечер подозрительного мужчину, незаконно носившего при себе обрез ружья, задержали правоохранители. Второй фигурант, первоначально скрывшийся, был найден и задержан в ходе организованных поисковых мероприятий.

Приговором суда подсудимому 1974 года рождения, признанному виновным в совершении, преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223; п. «а» ч. 2 ст. 105; п. «а» ч. 3 ст. 158; ч. 1 ст. 222 УК РФ, назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Подсудимому 1979 года, признанному виновным в совершении, преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 222; ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 223; п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.