На завтрак у череповецких школьников будут конструкторы и чикенбургеры

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Чикенбургер появится в меню школьных столовых Череповца. обеды станут разнообразнее. Вот что сообщает мэр Череповца Вадим Германов: "Наш центр социального питания обновил школьные меню. В числе новинок - «Завтрак-конструктор». В наборе: куриная котлета, долька огурца, плавленый сыр в индивидуальной упаковке и соус. Вместо обычного хлеба — пшеничная булочка. Такую же, например, дают в самолете, если перелет долгий, а тариф выше бюджетного. У ребенка появляется выбор: съесть все по отдельности или собрать бургер. Или хлеб с котлетой, если такое название более привычно. Такой конструктор будет предлагаться детям старше 12 лет".

И это не все новшества : "Наш шеф-повар предлагает попробовать и итальянскую яичницу. Фриттата преследует главную цель: включить в меню цветную капусту и зелень. Их вкус изящно оттеняют яйцо, молоко и куриная грудка. Кроме вышеперечисленного в школьное меню теперь включены рис с шафраном, сок в индивидуальной упаковке, компот из клубники и бутерброд с плавленным сыром".

Мэр Череповца уверен, что дети всегда открыты для инноваций и оценят новинки меню.