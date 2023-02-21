Правительство Вологодской области занимается юбилеями

В Правительстве Вологодской области занялись юбилеями. Первые заместители губернатора приняли заботы на себя. Эдуард Зайнак будет курировать подготовку 880-летия Вологды, а Дмитрий Горбачев – 250-летие Череповца. Юбилеи пройдут в 2027 году, но задумались уже сейчас, сообщает портал Город Во.

В Вологде уже щел разговор о реконструкции и восстановлении ансамбля Вологодского Кремля. "В течение ближайших лет приведем все 19 объектов комплекса в порядок. Ремонтные работы в Кремле за счет средств областного бюджета уже ведутся", - заверил Зайнак.

Кроме того, он курирует формирование инфраструктуры города, в том числе Малого транспортного кольца, завершение строительства улицы Поэта Романова, строительство Некрасовского моста и в перспективе - строительство моста Флотского и эстакады на Кирова через железную дорогу.

Дмитрий Горбачев рассказал о своих задачах так:

«По поручению губернатора Олега Кувшинникова буду курировать работу оргкомитета по подготовке к 250-летию Череповца. За четыре года нам необходимо построить школу в 106 мкр, детский сад в 161 мкр, капитально отремонтировать Октябрьский мост. Уверен, появятся и другие объекты. Планов много. Работаем».