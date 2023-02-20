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НовостиОбщество20 февраля 2023 20:23

В Вологде кронируют 600 деревьев

В городе проходит санитарная обрезка растительности
Евдокия САХАРОВА
Служба городского хозяйства

Служба городского хозяйства

В Вологде с начала месяца идет запланированная санитарная обрезка деревьев. Крону уже подрезали в сквере Петра I на Советском проспекте: рабочие обработали 200 деревьев на площади 0,5 га. На данный момент работы завершаются на ул. Первомайской - там обслужат 300 растений.

«Эту работу мы проводим до сокодвижения и формирования почек у деревьев. До середины марта мы планируем сформировать еще порядка 100 деревьев», — сообщили в Службе городского хозяйства.

Оставшийся сухостой переработают шредером, а опилки пустят на подсыпку приствольных кругов у деревьев. Это обеспечит дополнительных уход за ними, а также будет служить в декоративных целях.