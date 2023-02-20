Мэр Вологды ответит на вопросы предпринимателей

Фото: администрация города Вологды

В понедельник, 20 февраля мэр Вологды Сергей Воропанов провел горячую линию для представителей бизнеса. Сити-менеджер в течении часа отвечал на вопросы, поступившие в call-центр городского Центра содействия развитию предпринимательства и туризма.

«У нас много точек соприкосновения с бизнесом и площадок для обсуждения совместных проблем. Крупный бизнес мы приглашаем на инвестсоветы, где каждый предприниматель может рассказать о своем проекте и получить поддержку от города. С мелким и средним бизнесом работу ведет Центр содействия развитию предпринимательства и туризма. Также есть выезды на предприятия, мобильные приёмные для бизнеса. Сегодня ко мне поступило много интересных вопросов. Поэтому мы договорились, что раз в месяц будем проводить горячие линии для предпринимателей с моим участием. Это будет полезно и городским властям, чтобы быть в курсе проблем бизнес-сообщества, и предпринимателям, которые смогут получить от нас помощь», – сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов

Обращения в call-центр от предпринимателей принимаются с 8.00 до 17.00 по телефону: 8-800-200-16-77. Задать вопросы специалистам можно и через online-приемную Центра группе в социальной сети.