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НовостиОбщество20 февраля 2023 19:55

Государство забрало у пьяного вологжанина машину навсегда

Мужчина несколько раз попался за рулем в нетрезвом виде
Евдокия САХАРОВА

Прокуратура города Вологды сообщила, что 15 сентября правоохранители поймали нетрезвого местного жителя за рулем «Ниссан-Альмера». Оказалось, что мужчина уже подвергался административному наказанию по той же статье, но, по-видимому, урок усвоен не был.

На этот раз суд назначил вологжанину обязательные работы на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, у автолюбителя конфисковали его Ниссан в собственность государства. Теперь нарушать ПДД ему будет не на чем.