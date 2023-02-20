Государство забрало у пьяного вологжанина машину навсегда

Прокуратура города Вологды сообщила, что 15 сентября правоохранители поймали нетрезвого местного жителя за рулем «Ниссан-Альмера». Оказалось, что мужчина уже подвергался административному наказанию по той же статье, но, по-видимому, урок усвоен не был.

На этот раз суд назначил вологжанину обязательные работы на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, у автолюбителя конфисковали его Ниссан в собственность государства. Теперь нарушать ПДД ему будет не на чем.