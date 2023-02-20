В Вологодском районе должность прокурора занял Дмитрий Дурягин

Прокуратура Вологодской области

В Вологодском районе новый прокурор.

"Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17 февраля 2023 года прокурором Вологодского района Вологодской области сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Дурягин Дмитрий Николаевич", - сообщили в прокуратуре Вологодской области.

Ранее Дмитрий Николаевич занимал должность начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона.

Свою карьеру Дурягин начал в 2007 году с должности следователя Устюженского межрайонного следственного отдела СУ СК при областной прокуратуре.