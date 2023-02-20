В Вологде отремонтируют 34 двора в 2023 году

со страницы ВК Сергея Воропанова

В Вологде в этом году планировали отремонтировать 24 двора по нацпроекту "Комфортная городская среда". Но в понедельник, 20 февраля, мэр Сергей Воропанов сообщил, что при благодаря поддержке области, которая дала еще 98 млн рублей, в порядок приведут на 10 дворов больше, т.е. 34. Общая стоимость ремонта составила почти 284 млн. рублей. Это средства из федерального и регионального бюджета при софинансировании города.

Внеплановыми счастливчиками оказались дворы по адресам: Октябрьская, 27; Кубинская 11 и 9; Поповича,14; Можайского, 54; Галкинская, 32; Козленская,40; Старое шоссе 8, 14 и 16.

Всего за 7 лет реализации программы в Вологде отремонтировали 270 дворов.