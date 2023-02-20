Вологжане получат 4 тысячи рублей на частный детсад

В Вологодской области в 2023 году на реализацию регионального проекта "Сертификат дошкольника" выделено 40 млн рублей. Это значит, что ежемесячную денежную выплату в размере 4 тысяч рублей за оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в частном детском саду, смогут получить более 850 родителей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Проект создан для поддержки родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые не обеспечены местом в муниципальном детском саду по месту проживания семьи и посещают частную дошкольную образовательную организацию.

Для получения выплаты один из родителей должен обратиться в управление образования муниципалитета, где ребенок был поставлен на учет для получения места в муниципальном детсаду, и представить необходимые документы на получение выплаты. Это заявление с указанием реквизитов, на которые будут перечисляться денежные средства, копию документа, удостоверяющего личность родителя, и копию договора, заключенного родителем с частным детским садом.

В рамках сертификата оплачиваются занятия с педагогом-логопедом, услуги по присмотру и уходу за детьми, проведению мероприятий с детьми, развитию и оздоровлению ребенка, оказанию психолого-педагогической, медицинской, социальной и логопедической помощи.