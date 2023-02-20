Под Шексной иностранец убил старушку и ранил ее сына

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Шекснинском районе в минувшее воскресенье, 19 февраля, произошла резня. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следствие предполагает, что 52-летний сын выпивал с 50-летним соседом-иностранцем. Возник конфликт, в результате которого скончалась 74-летняя хозяйка дома. На ее теле обнаружены множественные ножевые ранения. Ее сын также получил колото-резаные раны. На теле соседа выявлены телесные повреждения.

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Совместно с сотрудниками полиции на причастность к совершению преступления в отношении матери и сына отрабатывается указанный иностранный гражданин.