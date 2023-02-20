Стало известно сколько "Северсталь" заплатит акционерам и когда

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Стало известно о годовом вознаграждении акционерам Северстали. Их дают за достижение корпоративной и бизнес-цели.

20 февраля ВКонтакте гендиректор российского дивизиона «Северстали» Евгений Виноградов сообщил, что первую премию - за корпоративные цели - выплатят во всех подразделениях компании 22 февраля.

Вторую премию платят за достижение индивидуальных целей и оценку результативности по итогам «Диалогов о целях». Ее планируют выдать через месяц - 24 марта.

Как уточняет РБК Вологда, размер премий будет сопоставим с прошлогодним.