В Вологде ищут подрядчика для строительства Некрасовского моста через реку

Эскиз со страницы Сергея Воропанова

В Вологде объявлены конкурсные процедуры на строительство четырехполосного Некрасовского моста длиной 3 км. Об этом сообщил мэр Вологды во время прямого эфира ВКонтакте.

«На конкурс выставлено строительство объекта плюс археологические раскопки и археологическое сопровождение. Стартовая стоимость лота составляет 5,9 млрд рублей, срок реализации объекта 2023-2026 год. Планируем, что контракт с подрядчиком, который будет выбран по итогу, заключим к концу марта и сразу начнем работу», – заявил Сергей Воропанов.

Археологические раскопки должны стартовать в апреле на участках левого и правого берегов реки Вологды, а также от развязки Белозерское шоссе до участка в районе ул. Бурмагиных.

«Я напомню, что этот крупномасштабный проект, который является частью Малого транспортного кольца, Вологда ведет при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова. Именно главе региона удалось добиться финансирования строительства из федерального бюджета при областном и городском софинансировании. Сейчас все необходимые средства в бюджете предусмотрены», – добавил Сергей Александрович.