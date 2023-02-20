Мэр Вологды мечтает о двух дополнительных мостах через реку

20 февраля на традиционном прямом эфире мэр Вологды обсудил вопросы о мостах.

Сергея Воропанова попросили сделать пешеходный или понтонный мост через реку Вологды от Карла Маркса до Элеваторной.

Ранее там предлагалось построить автомобильный Флотский мост, который должен со временем стать частью Малого транспортного кольца.

"По понтонному переходу что-то надо думать. Тем более раньше он был. Мы много раз подходили к этому вопросу. В советские времена понтонный мост устанавливало Министерство обороны. Сейчас этой военной части уже нет под Вологдой. Мы считали, сколько это будет стоить - достаточно дорого. Но сейчас технологии развиваются. Но в этом году мы понтонный мост точно не сделаем. Но идея очень хорошая. Я попрошу департамент городского хозяйства просчитать стоимость проекта", - отметил Сергей Воропанов.

Вопрос может быть внесен при рассмотрении бюджета города на 2024 год. Кроме того, мэр заметил, что администрация не отказалась от идеи сделать деревянный пешеходный мост в районе вологодского кремля. Он может стать частью туристического маршрута.