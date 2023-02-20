В Вологде отремонтируют драмтеатр за 50 млн рублей

Фото: со страницы Эдуарда Зайнака в ВКонтакте

В Вологде планируют капитально отремонтировать кровлю Вологодского драматического театра. На эти цели выделено 30 млн рублей.

«Крыша сложной конфигурации, многоуровневая, общая площадь ее – почти 4000 квадратных метров. Длительное время театр точечно ремонтировал самые проблемные участки, но назрела необходимость в капитальном ремонте. Зная о проблеме, глава региона Олег Кувшинников поручил разработать проектную документацию на ремонт. Она была подготовлена и успешно прошла госэкспертизу, – рассказал первый заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. – Это дало возможность заявиться в новое направление национального проекта «Культура» и стать одним из четырех регионов России, которые получили федеральные средства на ремонты театров в 2023 году».

Кроме того, в рамках нацпроекта "Культура" театр получит 18,4 млн рублей на приобретение светового и звукового оборудования.

«Световая и звуковая аппаратура в театре давно не менялась, – говорит директор Вологодского драматического театра Геннадий Травинов. – Многие прожектора, которые мы используем в работе, настолько старые, что лампы к ним уже не выпускают. С помощью новых светодиодных приборов полного вращения и качественных акустических систем театр сможет создавать постановки, максимально интересные зрителю, с большим количеством звуковых и световых эффектов. Поэтому комплексное обновление парка оборудования нам просто жизненно необходимо. И благодаря нацпроекту в этом году мы сможем его провести. Скоро спектакли драмтеатра станут более яркие – в прямом смысле этого слова».