53-летняя грязовчанка зарезала молодого любовника спустя 10 лет совместной жизни

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Грязовце вынесли приговор 53-летней местной жительницы. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел днем 13 октября. Дама выпивала со своим 37-летним сожителем. Они жили душа в душу вот уже 10 лет. Но в тот злополучный день все изменилось. В ходе застолья возникла ссора. Мужчина ударил возлюбленную в плечо и грубо высказался в её адрес. В ответ вологжанка несколько раз ударила обидчика ножом. Пострадавший скончался на месте.

«Подсудимая вину признала полностью. Потерпевшая пояснила, что ее брат проживал с сожительницей на протяжении 10 лет. Он был доброжелательным и отзывчивым человеком», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Вологжанке назначили 6 лет колонии общего режима.