В скейт-парке Вологды появились ледовые скульптуры

В Вологде впервые прошел фестиваль ледяных скульптур. Лучшими стали череповчане.

19 февраля в областной столице завершился фестиваль «Сердце города». В мероприятии участвовали десять команд из Череповца, Тарноги, Великого Устюга, Москвы, Вельска и Пензы. Площадкой для проведения мероприятия стал скейт-парк «Яма».

Каждой команде было предоставлено по 15 кубических метров озерных ледяных блоков. Их привезли из Тарногского района. Над ними мастера работали два дня.

Работы мастеров может посмотреть каждый.