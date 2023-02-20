В Вологодской области сгорел дом вместе с хозяином

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В деревне Кузьминской погиб человек. ЧП случилось 19 февраля вечером. В 21 час 45 минут поступило сообщение о возгорании в Сямженском округе, в деревне Кузьминская горел одноэтажный, частный, жилой дом. Огонь распространился на площади 22 кв. м. Повреждены кровля, внутренняя отделка, имущество на площади 12 квадратных метра. Погиб мужчина 1961 года рождения. На место выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Предварительная причина трагедии - неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.