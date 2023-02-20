В Ледовом дворце прошли первые массовые катания

Первых посетителей принял ледовый комплекс «ВологдАрена». О том, как проходят массовые катания, сообщил губернатор области Олег Кувшинников. В Telegram-канале глава региона написал:«На лед вышли вологжане всех возрастов. Легко скользя по кругу, они с удовольствием проводили время с близкими. Отличный лёд, музыка, движение, хорошее настроение – залог прекрасных выходных. Новый ледовый дворец ждет вас, вологжане!».

В воскресенье прошло шесть часовых сеансов. Бесплатные билеты могли получить около 500 человек.

В новом комплексе ведется набор в группы "хоккей" и "фигурное катание".

Напомним, Работы по строительству «ВологдАрены» велись с 2020 года. Официальное открытие Ледового дворца на улице Поэта Романова в Вологде состоялось 17 февраля.