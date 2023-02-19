Максим Цветков занял пятое место в гонке преследования на Кубке России

Максим Цветков показал неплохой результат на Кубке России. Он занял пятое место в гонке преследования. Соревнования проходят в Чайковском.

Вологодский биатлонист Максим Цветков пришел на финиш пятым, хотя вышел на дистанцию одиннадцатым. По ходу гонки спортсмен отыграл шесть мест.

При стрельбе вологжанин допустил всего один промах. Победителем гонки вновь стал Эдуард Латыпов, показавший лучший результат и в спринте. Второе место занял Карим Халили, третье — Кирилл Бажин.

В программе Кубка России остались гонки с общего старта. Максим Цветков принял участие в двух гонках этапа. В спринте он занял 11-е время.