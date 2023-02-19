В Вологде состязались студенты-медики

В Вологде прошел финальный этап областного конкурса «Лучший студент 2023 года» среди студентов медколледжей .

Как сообщает пресс-служба Правительства области, за это звание соревновались шесть студенток медицинских колледжей - победительниц первого этапа профессионального соревнования.

Конкурсантки продемонстрировали достижения в учебе, исследовательской работе и общественной жизни, они подготовили презентацию на тему «Профессия фельдшера в кадре и за кадром».

Участницы выполнили практические манипуляции, ответили на вопросы, касающиеся инфекционной безопасности, оказания неотложной помощи, медицинской терминологии, фармакологии и профилактики ОРВИ и гриппа. Творческим заданием стало выступление на тему «Молодежь за ЗОЖ».

Победительницей стала студентка Вологодского областного медицинского колледжа Анастасия Бакланова. Второе место заняла студентка Череповецкого медицинского колледжа имени Н.М. Амосова Дарина Киселева. Третье место поделили студентка Вологодского областного медицинского колледжа Елена Шалыгина и студентка Великоустюгского медицинского колледжа имени Н.П. Бычихина Юлия Дедкова.

Членами жюри были представители Департамента здравоохранения области, высококвалифицированные медицинские сестры и представители общественных организаций.

Целью конкурса «Лучший студент 2023 года» является повышение престижа профессии и качества подготовки специалистов , а также совершенствование компетентности студентов. Лучших участников наградят Почетными грамотами департамента. Церемония пройдет на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 18 июня.