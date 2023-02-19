В Череповце массово проверяют мужчин на "даниловского маньяка"

Фотороботы были составлены со слов выживших.

В Череповце активно ищут даниловского маньяка. Для этого череповчан массово проверяют по ДНК. Об этом сообщает интернет-портал «Череповецкая истина».

Маньяку сейчас может быть от 57 до 73 лет. Поэтому у череповчан такого возраста берут ДНК.

«По неофициальной информации, у череповецких полицейских есть разнарядка проверить шесть тысяч мужчин в возрасте от 57 до 73 лет на причастность к преступлениям, совершённым серийным маньяком в период с 2004 по 2007 год», — отмечает "ЧИ". Правоохранительные органы данную информацию пока не подтвердили.

«Даниловский маньяк» в начале 2000-х годов убил не менее семерых женщин. Милиции тогда удалось найти следы его ДНК, и сейчас следователи пытаются по ним идентифицировать преступника. Следствие по этим преступлениям недавно было активизировано.