В Вологде задержан похититель восьми упаковок сыра

Любитель сыра пойман в Вологде. Он воровал еду в магазине. Но был остановлен сотрудниками. Как оказалось, он нарушал закон не в первый раз.

«Ночной посетитель взял с прилавка восемь упаковок сыра. Он спрятал их под верхнюю одежду и попытался пройти мимо кассовой зоны, не заплатив. Бдительные работники остановили гражданина и предложили вернуть товар или оплатить. Молодой человек вернул продукты, но при выходе из магазина выбил с петель входную дверь», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники правопорядка прибыли в магазин. Они задержали дебошира. Как оказалось, юноша 2005 года рождения уже неоднократно привлекался к ответственности за ряд правонарушений. Он был передан полиции.