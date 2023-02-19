В Вологде летом пройдет поэтический фестиваль

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Фестиваль поэзии "Площадь поэтов" пройдет с 16 по 18 июня в Вологде. Он только для молодых - для авторов от 15 до 35 лет, тех, кто пишет стихи или прозу, любит петь, играть на инструментах, создавать песни, биты или заниматься саунд-продюсированием. Для тех, кто жить не можешь без творчества и мечтает выступать на большой сцене. Средства гранта Федерального агентства по делам молодежи выиграла на форуме «Территория смыслов» руководитель городской библиотеки на улице Гагарина Мария Степанова.

Организаторы, а это и библиотека № 21 г. Вологды, и некоммерческая организация «Вологда читающая», сообщают, что в программе - работа с начинающими авторами. Для этого приедут популярные литераторы и музыканты из других регионов. Они расскажут, как работать над произведениями, редактировать их и продвигать своё творчество. В программе фестиваля – концерты, мастер-классы, образовательные интенсивы, панельная дискуссия.

Участникам гарантируется бесплатные образовательный и творческий блоки. Иногородним будет предоставлено проживание.

А пока предлагается заполнить анкету и выполнить творческое задание.