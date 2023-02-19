Вологодский грузовик протаранил легковушку в Ленинградской области

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Грузовик из Вологодской области протаранил легковушку в Ленинградской области. Погибла пассажирка легкового автомобиля. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП случилось в пятницу, 17 февраля, на 88-м километре трассы «Кола» в Кировском районе.

По предварительным данным, 24-летний водитель Dodge Stratus не справился с управлением, легковушка вылетела на встречку. Там двигался КамАЗ с прицепом, им управлял 55-летний житель Вологодчины.

Грузовик от удара вылетел в кювет. Легковушка превратилась в металлолом, пассажирка ее погибла на месте, водитель иномарки госпитализирован.

Ведется следствие.