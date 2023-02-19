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НовостиОбщество19 февраля 2023 15:32

Череповецкий ректор, филолог Екатерина Целикова возглавила жюри телепрограммы "Умницы и умники"

Программа прошла на Первом канале
Иван Чухнин
Фото: ВКонтакте, Екатерина Целикова.

Фото: ВКонтакте, Екатерина Целикова.

На Первом канале вышел новый выпуск программы «Умницы и умники». В роли жюри выступила кандидат филологических наук, ректор Череповецкого госуниверситета Екатерина Целикова.

Состязание было посвящено творчеству Пушкина и его известному роману «Евгений Онегин».

Екатерина Целикова в субботнем выпуске 18 февраля возглавила судейскую коллегию. Об этом она поделилась на своей странице в соцсети ВКонтакте.

А 19 февраля в Вологодской области прошел четвертьфинала региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины». В соревновании состязались 60 школьников из 42 образовательных учреждений Вологды, Череповца, а также 14 районов области.