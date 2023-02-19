Вологжане не сортируют мусор для синих контейнеров

В Вологде ведется сбор вторсырья - в синих контейнерах собирают мусор раздельно. Специальные контейнеры для вторсырья установлены у социальных муниципальных учреждений, а также у ряда домов в микрорайоне Заречье. Вывоз вторсырья производится специальным мусоровозом, он ведется по определённому графику.

Всего у социальных учреждений Вологды, начиная с апреля 2022 года, установлено более 500 синих контейнеров. Всего за этот период из них вывезено свыше 51 тонны отходов. От жилых домов, где контейнеры для вторсырья появились в декабря 2022 года, вывезено 18,7 тонны мусора.

При замечено, что в контейнеру в жилых кварталах содержание вторсырья не превышает 10 %: большую часть составляет смешанный мусор.

То есть жители почти не сортируют отходы.

Многие не видят разницы между контейнерами зеленого и синего цвета.

Между тем, сухие отходы, подходящие для вторичной переработки, то есть очищенное стекло, пластик, металл и бумагу необходимо складывать в синий контейнер. На нем размещены соответствующие наклейки.

А пищевые отходы, средства личной гигиены, загрязнённые емкости складируются в зеленый контейнер.