В Доме Корбакова в Вологде покажут "Самую красивую страну"

Евгений Мазурин. Дирижер. Номинация «Эти забавные животные». Место съемки: Советский район. Государственный заказник «Лебединый». Победитель номинации – 2021. Фото: photo.rgo.ru

В Музейно-творческом центре народного художника России В. Н. Корбакова 17 февраля откроется выставка художественной фотографии «Самая красивая страна».

В областной столице в Доме Корбакова открылась выставка фоторабот конкурса «Самая красивая страна». Экспозиция объединила работы лучших фотографов России. Проект Русского географического общества вызвал грандиозный успех, ежегодные выставки экспонируются по всему миру. Теперь познакомиться с различными уголками нашей страны через фотографии могут и вологжане.

Выставка продолжит работу до 19 марта.