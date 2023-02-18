В Вологодской области снизился уровень задолженности по зарплатам

На Вологодчине предпринимают меры по снижению уровня задолженности по зарплате перед сотрудниками. Согласно результатам мониторинга, на сегодняшний день в области установлен минимальный порог по задолженности впервые за несколько лет. Остались еще организации-должники, включенные в реестр или находящиеся на стадии ликвидации или банкротства.

Органы местного самоуправления продолжают вести мониторинг и принимать превентивные меры по недопущению задолженностей. Большую часть внимания собираются уделить организациям, в которых идет сокращение штата или регистрируются срывы выплат зарплат.