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НовостиОбщество18 февраля 2023 20:54

В Вологодской области снизился уровень задолженности по зарплатам

В регионе стараются уменьшить задолженность перед сотрудниками
Евдокия САХАРОВА

На Вологодчине предпринимают меры по снижению уровня задолженности по зарплате перед сотрудниками. Согласно результатам мониторинга, на сегодняшний день в области установлен минимальный порог по задолженности впервые за несколько лет. Остались еще организации-должники, включенные в реестр или находящиеся на стадии ликвидации или банкротства.

Органы местного самоуправления продолжают вести мониторинг и принимать превентивные меры по недопущению задолженностей. Большую часть внимания собираются уделить организациям, в которых идет сокращение штата или регистрируются срывы выплат зарплат.