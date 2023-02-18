В Череповце пьяный агрессивный подросток сбежал от наряда ППС

В Череповце в четверг, 16 февраля, вечером прошел совместный рейд полицейских и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил официальный портал города.

Правоохранители наткнулись на пьяного 16-летнего подростка в торговом центре. Мальчик вел себя агрессивно и вызывающе, сбежал от наряда ППС. Как выяснилось, ребенок уже состоит на учете. Сотрудники отдела ПДН позвонили родителям. Подросток вернулся домой сам. Теперь на родителей будет оформлен протокол об административном правонарушении.

С другими детьми в ТЦ провели профилактические беседы. В Череповце еженедельно устраивают подобные рейды - во всех районах города проверяют торговые центры, где любят отдыхать подростки.