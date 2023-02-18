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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 20:41

Новгородец разъезжал по вологодской трассе с фальшивыми правами

Права у мужчины забрали за пьянство
Евдокия САХАРОВА
Фото: ГИБДД Череповецкого района

Фото: ГИБДД Череповецкого района

На 42-м километре дороги Вологда — Новая Ладога сотрудники ГИБДД остановили 34-летнего жителя Новгородской области. Водителя проверили по базам данных и оказалось, что водительское удостоверение с таким же номером было выдано в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Вологодской области.

Выяснилось, что новгородец купил поддельные права после того, как его лишили документов за пьянство за рулем. Срок лишения закончился еще в 2020 году.

Теперь мужчине грозит колония - 1 год лишения свободы. Кроме того, на него составили протокол за езду без прав.