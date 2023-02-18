В Вологодской области экскурсоводы проходят аттестацию

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На Вологодчине 36 экскурсоводов прошли аттестацию. После 1 июля она станет обязательной для россиян. Все работающие экскурсоводы, гиды-переводчики будут обязаны проходить аттестацию раз в 5 лет. Этой теме в региональном Департаменте экономического развития посвятили совещание. Участие приняли представители муниципальных образований, курирующие сферу туризма, сотрудники государственных и муниципальных музеев, туроператоры, экскурсоводы региона.

«Процедура аттестации экскурсоводов направлена на улучшение качества экскурсионных услуг. Экскурсоводы, которые ранее не имели дополнительно образования в области, соответствующей профилю работы экскурсовода или гида-переводчика, проходят обучение, повышают свой профессиональный уровень. Повторяют и закрепляют знания по методике экскурсоведения, а также краеведческий материал по своему региону. В 2022 году прошли аттестацию 36 экскурсоводов, гидов-переводчиков. До 1 июля 2023 года планируют пройти аттестацию более 60 экскурсоводов области», — прокомментировал замгубернатора области Виталий Тушинов.

Эксперты еще раз рассказали о порядке и критериях аттестации экскурсоводов, перечне документов, необходимых для аттестации, способах подачи заявления.

Консультации по вопросам прохождения аттестации можно получить по телефону 8 (8172) 23-01-96 (доб. 0771), по электронной почте: volyntsevana@der.gov35.ru.