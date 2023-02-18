В ЗШК районе Череповца открылся новый выставочный зал

В Череповце в Зашекснинском районе открылось новое арт-пространство - в филиале детской художественной школы на Октябрьском проспекте, 85. Планируется, что там будут проводить встречи с художниками и мастер-классы для желающих. Выставочный зал оборудован на городской грант. Об этом сообщил официальный портал города.

В новом зале выставлены гобелены выпускницы художественной школы Светланы Синяевой. Череповчанка посвятила этой технике 40 лет.

«Мне очень нравится эта техника. Гобелен — это тематический ковер. Здесь все соткано. Выставка собирательная, представлены работы, посвященные Карелии, животным, пейзажи. Есть комбинированные картины, в которых я использовала и текстиль и гобелен. На один гобелен уходит около месяца», — рассказала Светлана Синяева.

Выставка гобеленов будет работать месяц. Вход бесплатный, часы работы с 9:00 до 18:00, в субботу до 16:00 часов.