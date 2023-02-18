В Череповце мужчины снимали порно с несовершеннолетней

В Череповце осудили 30 и 41-летних мужчин и 34-летнюю женщину за изготовление и распространение порнографии. Дело рассматривалось в Череповецком городском суде на закрытом заседании. Даму также обвиняли в вовлечении несовершеннолетней в съемки откровенного контента. Об этом сообщил официальный портал города.

Ещё двое подельников сейчас находятся в розыске. Известно, что порнобароны работали с 2017 по 2020 годы. Они снимали свои ролики на съёмных квартирах. Им удалось заработать более 12 млн рублей. Следователи допросили по делу больше 120 человек, провели 50 обысков, изъяли аппаратуру.

Череповчане вину не признали. Мужчины получили по 2 года лишения свободы условно. Женщину оправдали.