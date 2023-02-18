Вологжанка сохранила жертвам мошенников 2 миллиона рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Вологодской области полковник полиции Николай Томилов поблагодарил работницу одного из банков города Екатерину Хадисову за активную гражданскую позицию и предотвращение преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Вологжанка неравнодушна к своим клиентам и помогает жертвам дистанционных мошенников "открыть глаза". С ее помощью аферисты не досчитались как минимум 2 млн рублей.

Екатерина Фёдоровна объясняла клиентам, что их обманывают мошенники, и звонила в полицию. Благодаря ей 63-летний вологжанин сохранил 1,5 млн рублей, а 36-летняя вологжанка — 530 тысяч рублей. И это лишь только часть спасенных.

Жертвы мошенников приходили в банк, чтобы перевести свои сбережения или взятые в кредит средства на сторонние счета. Люди были убеждены: таким способом спасают свои деньги от посягательств мошенников.