Все больше вологжан заболевают ковидом

В Вологодской области, по данным на 18 февраля, за минувшие сутки выявлено 197 новых заболевших коронавирусом. Информация об этом опубликована на официальном портале стопкоронавирус.рф.

За февраль количество ежедневно заражаемых поднялось с 35 до 197.

За сутки врачи выписали с больничного 30 переболевших, 31 человек госпитализирован с коронавирусом. На данный момент ковидом болеют 1854 жителя региона.

К счастью, за этот день никто не умер. С начала пандемии в Вологодской области коронавирус унес жизни 3 892 человек.