Вологодский биатлонист Максим Цветков занял 5 место на Кубке России

В Чайковском с 16 по 19 февраля проходит финальный этап Кубка России по биатлону. Вологжанин Максим Цветков вошёл в пятерку сильнейших в гонке преследования на 12,5 км. Поздравляем!

Уроженец Бабаево, представляет на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург. Перед последней стрельбой Максим шёл в числе лидеров, преследуя Эдуарда Латыпова. Вологодский биатлонист претендовал на призовые места, но единственный промах первым же патроном на второй стойке не дал шанса на победу. Отставание от лидера — Латыпова — составило 1:38.8. Второе место занял Саид Халили, третье Кирилл Бажин.

18 февраля Максим отыграл 6 позиций, по сравнению со спринтом: накануне он был только 11-м. 19 февраля соревнования окончатся большим масс-стартом на 15 км.