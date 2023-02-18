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НовостиСпорт18 февраля 2023 19:57

Вологодский биатлонист Максим Цветков занял 5 место на Кубке России

Вологжанин вошел в пятерку сильнейших в гонке преследовании
Евдокия САХАРОВА

В Чайковском с 16 по 19 февраля проходит финальный этап Кубка России по биатлону. Вологжанин Максим Цветков вошёл в пятерку сильнейших в гонке преследования на 12,5 км. Поздравляем!

Уроженец Бабаево, представляет на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург. Перед последней стрельбой Максим шёл в числе лидеров, преследуя Эдуарда Латыпова. Вологодский биатлонист претендовал на призовые места, но единственный промах первым же патроном на второй стойке не дал шанса на победу. Отставание от лидера — Латыпова — составило 1:38.8. Второе место занял Саид Халили, третье Кирилл Бажин.

18 февраля Максим отыграл 6 позиций, по сравнению со спринтом: накануне он был только 11-м. 19 февраля соревнования окончатся большим масс-стартом на 15 км.